تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي «الطريق إلى 2030»

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اعلنت وزارة النقل أن فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر «TransMEA2021» ستنطلق في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 تحت شعار «الطريق إلى 2030 وحيث يقام المعرض والمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعام الرابع على التوالى وبمشاركة حاشدة من كبريات المؤسسات والشركات والمسئولين المحليين والدوليين في مجالات السكك الحديدية والجرالكهربائي والأنفاق والطرق والموانىء البحرية والبرية والمراكز اللوجيستسة والنقل النهري.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار الخطوات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات النقل والبنية التحتية، وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع بدعم وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فقد حرصت 250 شركة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل والبنية التحتية تمثل 20 دولة على المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA 2021 بعد الأصداء الكبيرة التي حققها معرض ومؤتمر النقل الدولى Trans MEA على مدار انعقاده خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقالت الوزارة إن مشاركة المؤسسات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين في المعرض الذي سيوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم المذهل في مجال النقل في مصر في كافة قطاعاته وكذلك التجارب الناجحة حول العالم والاطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها داخل وخارج مصر خلال الفترة الأخيرة، وفى ضوء تبنى الدولة استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية.

وأشار البيان إلى أن المعرض والمؤتمر هذا العام يركزان من خلال عدد كبير من الندوات على عرض كل ما هو جديد في مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة وكذلك عرض رؤية الدولة والفرص الاستثمارية في مجال النقل ومشروعات النقل في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري والنهري والموانئ البرية والمراكز اللوجستية على مستوى الدولة مع إتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المشاركة في مشروعات تكنولوجيا النقل لعرض قدراتها وما وصلت إليه من تطور في هذا المجال والخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء للاستفادة من هذا التطور في مجال النقل كما سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع كبري الشركات العالمية لخدمة منظومة النقل في مصر.