«القومية لضمان الجودة» تعتمد 22 مدرسة جديدة في 6 إدارات بالإسكندرية

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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، وجميع العاملين بمدارس الاسكندرية، على اعتماد 22 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية في 6 إدارات تعليمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة بالإسكندرية 314 مدرسة.

وثمن الشريف المجهود الكبير الذي تبذله مديرية التربية والتعليم وكافة العاملين بمدارس المحافظة، لتقديم خدمة تعليمية لأبنائنا في جميع المراحل الدراسية وتهيئة المناخ التربوي المناسب لهم، مؤكدا أن حصول 314 مدرسة من مدارس الإسكندرية على شهادة الجودة إنما هو تقديرا للجهود المبذول والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد ليستمر تعليم الإسكندرية في المقدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، أنّ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتمدت 22 مدرسة من مدارس الإسكندرية في 6 إدارات تعليمية منها ( 7 ) مدارس بإدارة المنتزه التعليمية، و( 6 ) مدارس بإدارة غرب، و( 3 ) مدارس بإدارة الجمرك، ومدرستين بإدارة العجمي، ومدرستين بإدارة العامرية، ومدرستين بإدارة برج العرب التعليمية، مشيرا إلى أن تصنيف المدارس المعتمدة على النحو التالي ( 16 ) روضة من رياض الأطفال، و( 4 ) مدارس بالمرحلة الإعدادية ومدرسة للمرحلة الابتدائية ومدرسة للمرحلة الثانوية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم ان إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية برئاسة الدكتورة نجلاء سليم، وجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية، يبذلون أقصى جهد للنهوض بمستوى العملية التعليمية والتربوية المقدمة لأبنائنا في المدارس.