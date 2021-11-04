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بعد انتشارها في المجتمع.. مطالبة برلمانية بحملة توعية بمخاطر جرائم العنف

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بعد انتشارها في المجتمع.. مطالبة برلمانية بحملة توعية بمخاطر جرائم العنف بعد انتشارها في المجتمع.. مطالبة برلمانية بحملة توعية بمخاطر جرائم العنف

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طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، مؤسسات المجتمع المدني بإطلاق حملة شاملة لتوعية المواطنين بمخاطر جرائم العنف التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصرى بصورة كبيرة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق الهدف المأمول من الحملة، على أن تكون هناك أدوار واضحة لكل مؤسسة، للعمل على مواجهة جرائم العنف التي تسيء للمجتمع بشكل واضح.

وأضاف عبدالقادر في تصريح له اليوم، أن الجرائم التي انتشرت مؤخرا تثير حالة من القلق والذعر بين المواطنين، خاصة وأنها جرائم تدار أمام مرأى ومسمع من الأهالي، بالإضافة إلى جرائم البلطجة التي شهدتها بعض المدارس بين الطلاب، وهو ما يتطلب أن يكون لكل مؤسسة دور هام وبارز.

ولفت إلى ضرورة أن يكون للأسرة دورا في أن تحث أبنائها على عدم الانجراف إلى طريق الشرور والشيطان، والتأكيد على أن نهاية هذا الطريق هي الندم بعد فوات الأوان، والخضوع للعقوبة، كما أنه على المؤسسات التربوية أن تغمس في نفوس الطلاب مفاهيم القدوة الحسنة، وأن تكون هناك مناقشات بشأن السلوكيات القويمة.

وطالب النائب المؤسسات الدينية العمل على زيادة الوازع الديني، والتأكيد على أن الأديان السماوية ترفض أشكال الجريمة، وتوضيح العقوبات التي سنها الإسلام للسارق والقاتل وغيرها من الجرائم التي يشهدها المجتمع، والتأكيد على أن الدين الإسلامى دين سماحة، وأن الأخلاق الطيبة مبدأ الحياة، وأن تقوم المؤسسات الإعلامية، بالتركيز على إبراز الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا العنف والإجرام لتحقيق الجانب الردعي لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وشدد النائب على ضرورة أن تقوم المؤسسات الفنية الاهتمام بدورها الأساسي كمؤسسات للقوى الناعمة، وأن يتم تقليل نسب مشاهد العنف والجريمة التي تقر قوانين الغابات، حيث إن الأعمال الفنية الآن تظهر البلطجة وكأنها القانون العام للمجتمع المصرى، كما أنها تعرض شخصيات لبلطجية وخارجين عن القانون، يقوم بعض الشباب بمحاكاتهم بنفس الأسلوب الذي تم عرضه خلال العمل الفنى، كما يجب أن تقوم المؤسسات الرياضية، بفتح أبوابها أمام الشباب وتشجيعه على ممارسة رياضته المفضلة، ليقوم بتفريغ طاقته بدلا من أن تظل حبيسة بداخله وتخرج بارتكاب الجرائم المتنوعة، وعلى المجتمع المدني، أن يمثل الشريك الأصيل لمؤسسات الدولة لنشر التوعية اللازمة بشأن هذه القضايا والتأكيد على أهمية العيش في أمن وسلام، وأن تتوسع مؤسسات المجتمع المدني في تنظيم المؤتمرات والندوات للتأكيد على أن طريق الجريمة لا يفيد ونهايته ندم.

المصرى اليوم

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