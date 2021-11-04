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قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل إن التوك توك قد جرف مصر من العمالة الماهرة، كما فعل السلطان العثماني سليم الأول عندما أرسل العمالة المصرية إلى الآستانة، مما تسبب في تراجع الإنتاج بالبلاد، ذاكرا أنه لا أنه يمكن الحديث عن إلغاء التوك توك بشكل كامل، إنما ضبطه بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي ورؤيتنا لمصر التي نريدها.

وأضاف «إمام» أنه عندما نتحدث عن ظاهرة التوك توك، فهو أزمة كبيرة ندرسها من جوانب عدة، حيث يعاني الكثيرون في مصر من الآثار الفوضوية التي يسببها، موضحا أن الاتجاه للعمل على التوك توك وضع الشباب أمام وسيلة كسولة وسلهة لجلب الربح كما أنها لا تعلم أي مهارة جديدة، فنجد أنفسنا أمام طريقين، إما المنع أو وضع حل موضوعي لتأمين المجتمع.

وتابع رئيس حزب العدل أنه عند الحديث عن قضايا الوطن ومستقبل الدولة نتكلم لصالح المجتمع بأسره، متحدثا عن تجربة التوك توك في المحلة باعتبارها المنقطة التي ينتمي إليها، حيث تشير التقديرات أن عدد مركبات التوك توك في مدينة ومركز المحلة تجاوز 70 ألف توك توك، مما تسبب في معاناة المصانع من قلة الأيدي العاملة، واتجاه أصحاب الحرف الأخرى لقيادة التوك توك على غرار سائقي سيارات النقل على سبيل المثال.

وقد أعرب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس أن النواب أن موضوع التوك توك ليس مقتصرا فقط على الفوضى المرورية، إنما مرتبط بالنظرة للاقتصاد المصري، فهل من المعقول مثلا جلب عمالة غير مصرية للعمل في المصانع المصرية، نتيجة لاتجاه الأيدي العاملة للتوك توك، موضحا أن مصر عانت لفترة طويلة من تدهور التعليم الفني كان خلالها الشباب يتجه لتعلم الحرف من «الإسطاوات»، أما الآن فقد اختفت ظاهرة ما يعرف بصبي الاسطى أو ما يطلق عليه (بلية)، نتيجة للاتجاه للعمل بالتوك توك.

وأشار «إمام» إلى أن تقديرات عدد مركبات التوك توك في مصر تتراوح ما بين 3-5 مليون مركبة فإذا تم تقنين العمل عليه لشباب في سن صغيرة بالشوارع الجانبية والمناطق المختلفة، فلا نتخيل كم رجال الأمن المطلوب منهم حماية تلك المناطق ومتابعة الأمر، لذلك اقترح ألا يقل سن من يمارس العمل على التوك توك عن 40 عام، لعدة اعتبارات أبرزها حل أزمة قلة عمالة الشباب المتجهة للعمل الحرفي، واعتبار أن الشخص في سن الأربعين يكون راشدا بما فيه الكفاية، مما يقلل من حالة الفوضى المرتبطة بالتوك توك.