«شعراوي»: الاستفادة من خريجي دورات إعداد المدربين كمحاضرين بالمركز والمحافظات

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ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورتين تدريبتين، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية.

وقال الوزبر في تصريحات صحفية، الخميس، إن الدورة الأولى إعداد المدربين الأساسية TOT، والثانية تحسين خدمات المراكز التكنولوجية في مجال مؤشرات الأداء، لمديري المراكز المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام وأعضاء لجان متابعة المراكز التكنولوجية، فيما تستمر فعاليات دورتى أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Basics Programming، واللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 140 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية ساهمت في افراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف «شعراوي»، أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو اعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتاً إلى انه سيتم الاستعانة بهم ايضاً في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.