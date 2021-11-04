9 جهات حكومية يثرون لقاءات "رواد الأداء"

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نجح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" في نقل الخبرات والتجارب الناجحة ونشر المعرفة وخلق مجتمع تفاعلي بين الجهات الحكومية بالمملكة ونشر ثقافة الأداء، من خلال ملتقيات "رواد الأداء" التي تقام بشكل دوري منتظم ويشارك فيها أكثر من 65 جهة حكومية ، ومنذ انطلاق لقاءات "رواد الأداء" وصل عددها إلى 4 لقاءات ووصلت نسبة الرضا على ما يقدم من خلالها إلى 96% ، فيما وصل عدد الحضور من ممثلي الأجهزة العامة إلى أكثر من 220 موظفاً، بينما شاركت 9 جهات حكومية تجاربها المتقدمة في المجالات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.

الهدف من "رواد الأداء"

تهدف لقاءات "رواد الأداء" إلى إبراز التجارب الناجحة في إدارة وقياس الأداء، والمساهمة في تبادل المعرفة ونقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات المحلية والعالمية، كما تزيد اللقاءات من فرص التواصل بين الأجهزة العامة المنفذة والجهات الداعمة، لخلق تفاهم مشترك لتحقيق أهدافها، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تحققها الأجهزة العامة في مجال قياس الأداء، حيث إن نشر ثقافة الأداء أحد أبرز الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها، كونها تمثل عنصراً مهماً في نجاح الخطط والأهداف وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030م ورفع جودة الأداء في تقديم الخدمات الحكومية.

تجارب وخبرات

من خلال اللقاءات الأربعة السابقة عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة على إبراز التجارب الناجحة للجهات الحكومية، حيث تمت مشاركة تجارب كل من وزارة العدل والمالية والتجارة وهيئة سوق المال ووزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة الى اعتمادها في بعض اللقاءات مشاركة بعض الخبراء لمزيد من الإثراء المعرفي والعلمي الذي يعزز من ثقافة الأداء والقياس.

أربعة لقاءات

أقام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أربعة لقاءات، وسعى خلالها المركز لطرق موضوعات متنوعة ذات طابع تخصصي في مجال إدارة وقياس الأداء، حيث اعتمد اللقاء الأول على مشاركة تجربة وزارة المالية في منهجية قياس مؤشرات الأداء وآلية متابعتها ومراجعتها، وتجربة وزارة العدل في استخدام آليات وتقنيات إدارة الأداء في تحليل البيانات والمؤشرات، والتطرق إلى ما يتعلق بمستويات تهيئة البيانات اللازمة لتحليل المؤشرات، ومسارات تحليل بيانات المؤشرات، وطريقة عرضها. وقد شارك في هذا اللقاء 33 جهازاً حكومياً وحصل على نسبة 85% من رضا المشاركين.

فيما كان عنوان اللقاء الثاني "مراجعة الإستراتيجية" وشارك فيه أكثر من 68 جهازاً عاماً، واستعرضت فيه تجربة وزارة التجارة في مراجعة وتحسين الأداء، وتجربة هيئة السوق المالية في مراجعة الإستراتيجية، كما استضيف فيه خبير بالإستراتيجية استعرض أبرز الممارسات العالمية في هذا المجال. حقق اللقاء نسبة رضا مرتفعة للمشاركين تجاوزت اللقاء الاول بواقع 89%.

أما اللقاء الثالث فأقيم تحت عنوان "التخطيط لتجربة المستفيد" وشاركت فيه كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك، بتجاربها مع كافة الأجهزة العامة، تحقيقاً لتكامل الأدوار بين الأجهزة العامة، بحضور أكثر من 34 جهازاً من الأجهزة العامة، ليحقق اللقاء الثالث قفزة نوعية في نسبة رضا من المشاركين والتي بلغت 96%.

أما اللقاء الرابع الذي أقيم تحت عنوان "جلسات مراجعة الأداء" بمشاركة 38 جهازاً من الأجهزة العامة، فقد استعرضت من خلاله وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تجربتيهما المتميزتين حول أسلوب العمل والحوكمة وإدارة الأداء الإستراتيجي ومنهجيات وآليات المتابعة للمبادرات وتطوير وتحسين المشروعات.

ويعكف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" على إقامة اللقاء الخامس والذي سيحمل عنوان "جمع بيانات تجربة المستفيد"، تستعرض من خلاله وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمشاركة مع الهيئة العامة للطيران المدني قصص نجاحهما في جمع بيانات تجربة المستفيد، حيث من المنتظر أن يشارك فيه أكثر من 47 جهازاً عاماً لتبادل الخبرات.