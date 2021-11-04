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رئيس المجلس الأعلى للبرلمان الياباني تستقبل السفير الفهادي وتشيد بما حققته رؤية 2030

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رئيس المجلس الأعلى للبرلمان الياباني تستقبل السفير الفهادي وتشيد بما حققته رؤية 2030 رئيس المجلس الأعلى للبرلمان الياباني تستقبل السفير الفهادي وتشيد بما حققته رؤية 2030
منوهة بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين.. بَحَثَا عددًا من المواضيع المشتركة

رئيس المجلس الأعلى للبرلمان الياباني تستقبل السفير الفهادي وتشيد بما حققته رؤية 2030

استقبلت رئيس المجلس الأعلى للبرلمان الياباني أكيكو سانتو، في مقر البرلمان الياباني، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

وأشادت خلال الاستقبال بما تشهده المملكة العربية من تنمية في المجالات كافة، وما حققته برامج رؤية المملكة 2030 من إنجازات اقتصادية وثقافية مشهودة تستحق التقدير؛ منوهة بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

من جانبه نقل السفير "الفهادي"، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الياباني الصديق.

كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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