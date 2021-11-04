الرئيس الفرنسي يمنح ميركل أعلى وسام شرف في فرنسا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، وسام «جوقة الشرف»، وهو الوسام الأعلى في بلاده.

وفي كلمة له على هامش مراسم تسليم الوسام، قال ماكرون إنه منح ميركل ذلك الوسام «تقديرا لما قامت به من أجل أوروبا».

كما شدد ماكرون على أن ميركل لعبت دورا موحدا لأوروبا حيال العديد من الأزمات، وقال: «شكرا لك على تعليمك لي كثيرا. شكرا لك على قبول هذا الرئيس الشاب الطموح الذي يريد تغيير كل شيء. شكرا لك على صبرك وتسامحك تجاهي».

واستضاف ماكرون، ميركل في زيارة وداعية لها بعد 16 عاما في السلطة، ومنحها وسام «جوقة الشرف»، كبادرة شكر على مساهمتها في العلاقات الفرنسية-الألمانية التي شهدت تعاملها مع أربعة رؤساء فرنسيين.

واستقبلت ميركل، التي أتت برفقة زوجها يواكيم سوير، بترحيب حار عندما سارت مع ماكرون وسط الحشود والتقت بمجموعة من المهنئين.