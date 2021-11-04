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السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين سرقا عجوزا بالإكراه في الدقهلية

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السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين سرقا عجوزا بالإكراه في الدقهلية السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين سرقا عجوزا بالإكراه في الدقهلية

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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، اليوم، بمعاقبة عاطلين أحدهما هارب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية لقيامهما بسرقة عجوزا بالإكراه باستخدام سلاح أبيض سكين، مستغلين عمل شقيقة أحدهما بمسكنها بمدينة المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة وعضوية كلا من المستشار إيهاب مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وحسين عبداللطيف في القضية رقم 1541 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 354 لسنة 2021 كلي جنوب المنصور.

كان المحامي العالم الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، في محافظة الدقهلية، قد أحال كلا من «مجدي. ط. أ» محبوس 26 سنة، صنايعي ستائر، ومقيم بمنطقة عزبه الشال بالمنصورة و«خالد .م.ع» هارب، ومقيم بمنطقة عزبه الشال بالمنصورة ،لأنهما في يوم 10 / 2 / 2021 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات «مصوغات ذهبيه- مستندات ملكية مبلغ مالي» والمملوكين للمجنى عليهما «سعاد محمد عبدالوهاب الكاشف»65عامًا، مدرسة بالمعاش، ومقيمة بشارع المضرب منطقة عزبة الشال بالمنصورة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بـأن باغتها المتهم الأول بمسكنها وأشهر في وجهها سـلاح ابيض «سـكين» وأحدث اثره بجسدها وتعدي عليها بالأيدي فـخـارت قـوتها الواهنة وارتطمت ارضاً مغشياً عليها وقد تـرك ذلـك الإكراه أثـر جروح وهـي الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات حال قبـوع المتهم الثاني خارج المسكن ليرمق وله الطريق ويتمكنا من الفرار .

وقالت المجني عليها بتحقيقات النيابة إنها حال تواجدها بمسكنها مطمئنه البال فوجئت بالمتهم يتسلل من خلف باب المطبخ وينقض عليها معتدياً عليها بالضرب بالأيدي والسلاح الابيض «سكين» فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قوتها الواهنة وارتطمت ارضاً مغشياً عليها وما ان عاد اليها رشدها وجدت المتهم الأول امامها ويكمل تعديه عليها ويتمكن من الوقوف على أماكن احتفاظها بالمبالغ الماليه والمصوغات الذهبية خاصتها ويتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بسط سلطانه عليها والاستيلاء على المنقولات ولاذا بالفرار وذلك بمعاونة الثانى .

المصرى اليوم

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