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مشاجرة واعيرة نارية فى التبين

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مشاجرة واعيرة نارية فى التبين مشاجرة واعيرة نارية فى التبين

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة حقيقة ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ، بالإنتقال والفحص تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول: فرد أمن بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم" ، "طرف ثان: أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة".

بالفحص تبين وجود مزاد علنى بشأن هدم بعض المنشآت بالشركة محل عمل الطرف الأول وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بين الطرفان بسبب أولوية الدخول لمقر الشركة، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى فى الهواء من سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته دون حدوث إصابات وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط الثانى وبحوزته طبنجة وبداخلها عدد من الطلقات.

المصرى اليوم

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