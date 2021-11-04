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ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه بالشرقية

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ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه بالشرقية ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه بالشرقية

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كشفت أجهزة الامن فى أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية مالك شركة للتجارة والتوريدات بأنه عقب صرفه مبلغ مالى مليون جنيه من فرع أحد البنوك بدائرة القسم ووضعه داخل حقيبة سيارته المتوقفة بأحد الشوارع المجاورة للبنك، وتوجه رفقة شريكه للبنك لإنهاء بعض إجراءات قرض خاص بالأخير، وعقب خروجهما إكتشفا وجود كسر بالزجاج الخلفى الأيسر للسيارة وسرقة المبلغ المالى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة

المصرى اليوم

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