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أزالت حملة أمنية مكبرة، الخميس، الباكيات الموجودة بميدان محطة مصر والتى تعيق تنفيذ أعمال تطوير تنفذها المحافظة بتكلفة 227 مليون جنيه.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المختصة بإزالة الباكيات المخالفة التي تعيق أعمال التطوير بمحطة مصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهة المنفذة للمشروع، وذلك في حملة مكبرة، تم خلالها إزالة عدد من الباكيات المخالفة بحرم الترام، وتم تكليف إدارة أشغال الطريق بالحي، ووحدة التدخل السريع بمتابعة الأعمال لاستكمال إزالة جميع الباكيات التي تعترض مسار التطوير.

وقال محافظ الإسكندرية، إن مشروع التطوير بدأ نهاية يناير الماضي لتطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، بتكلفة 227 مليون جنيه، والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، كما يتضمن تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، مع مراعاة المباني التراثية المطلة على الميدان .

وأشار إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات والتعديات بطريق مصطفى كامل،بنطاق حي المنتزة أول، وجرى التنفيذ الفورى بإزالة جميع المباني والمحلات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بطريق مصطفى كامل وحرم الطريق، وعددها 13 منزل، و16 محل، وقطعة أرض بمساحة 1000 متر، وكلف بالاستغلال الأمثل لجميع المساحات التي تم إزالة التعديات منها واستخدامها لإقامة مواقف للسيارات لتعظيم موارد المحافظة.

وأشار الشريف أنه تم إزالة العديد من الإشغالات بطريق مصطفى كامل، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في إزالة ورفع جميع التعديات أول بأول، مؤكدًا على عدم السماح بعودة أي مخالفات مرة أخرى بحرم الطريق وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأضاف الشريف أن المحافظة قامت برفع كفاءة وتطوير طريق مصطفي كامل الرئيسي حيث تم تقسيم أعمال التطوير بالطريق إلى ثلاث مراحل وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، ويتم حاليًا البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة.

وشدد اللواء على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على قطعة أرض للدولة، وذلك لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)