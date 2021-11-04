أخبار عاجلة

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى -
ما سبب أزمة المهاجرين بين بيلاروس وبولندا؟ -
أول تحليق لمروحية "كا-226 تي" الروسية -
روسيا تطور "كيو آر كود" جديد غير قابل للنسخ -
رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعرض لموقف طريف خلال بث مباشر على "فيسبوك" -
بوتين يدعو مينسك وبروكسل لاتصالات مباشرة -
دفن عشرات المهاجرين المجهولين في مقابر مدينة تركية -
نواب ليبيون يطالبون بمراجعة قانون الانتخابات -
هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟ -
كاميرا RT ترصد أوضاع المهاجرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعيق أعمال التطوير.. إزالة باكيات ميدان محطة في الإسكندرية (صور)

Print
تعيق أعمال التطوير.. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور) تعيق أعمال التطوير.. إزالة باكيات ميدان محطة في الإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت حملة أمنية مكبرة، الخميس، الباكيات الموجودة بميدان محطة والتى تعيق تنفيذ أعمال تطوير تنفذها المحافظة بتكلفة 227 مليون جنيه.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المختصة بإزالة الباكيات المخالفة التي تعيق أعمال التطوير بمحطة مصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهة المنفذة للمشروع، وذلك في حملة مكبرة، تم خلالها إزالة عدد من الباكيات المخالفة بحرم الترام، وتم تكليف إدارة أشغال الطريق بالحي، ووحدة التدخل السريع بمتابعة الأعمال لاستكمال إزالة جميع الباكيات التي تعترض مسار التطوير.

وقال محافظ الإسكندرية، إن مشروع التطوير بدأ نهاية يناير الماضي لتطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، بتكلفة 227 مليون جنيه، والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، كما يتضمن تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، مع مراعاة المباني التراثية المطلة على الميدان .

وأشار إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات والتعديات بطريق مصطفى كامل،بنطاق حي المنتزة أول، وجرى التنفيذ الفورى بإزالة جميع المباني والمحلات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بطريق مصطفى كامل وحرم الطريق، وعددها 13 منزل، و16 محل، وقطعة أرض بمساحة 1000 متر، وكلف بالاستغلال الأمثل لجميع المساحات التي تم إزالة التعديات منها واستخدامها لإقامة مواقف للسيارات لتعظيم موارد المحافظة.

وأشار الشريف أنه تم إزالة العديد من الإشغالات بطريق مصطفى كامل، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في إزالة ورفع جميع التعديات أول بأول، مؤكدًا على عدم السماح بعودة أي مخالفات مرة أخرى بحرم الطريق وذلك تنفيذا لتوجيهات بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأضاف الشريف أن المحافظة قامت برفع كفاءة وتطوير طريق مصطفي كامل الرئيسي حيث تم تقسيم أعمال التطوير بالطريق إلى ثلاث مراحل وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، ويتم حاليًا البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة.

وشدد اللواء على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على قطعة أرض للدولة، وذلك لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.

تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)
تعيق مشروع تطوير بتكلفة 227 مليون جنيه .. إزالة باكيات ميدان محطة مصر في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية

وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005