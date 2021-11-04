محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور كريم شاهين مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الدكتور محمد فرجاني استشاري مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، وكلاء الوزراء، ورؤساء المراكز المستهدفة، ممثلي جهاز التعمير، وأعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحظي فيه محافظة المنيا بتطوير 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابع، وتشمل مراكز (أبو قرقاص وملوي والعدوة ومغاغة ودير مواس)، بتكلفة 23 مليار جنيه.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، مشيراً إلى أنه يجري متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانياً، من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على رؤساء المراكز بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مع التواجد على أرض الواقع ميدانياً لتلافي كافة العقبات، وحل جميع المشكلات.