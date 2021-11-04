أخبار عاجلة

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى -
ما سبب أزمة المهاجرين بين بيلاروس وبولندا؟ -
أول تحليق لمروحية "كا-226 تي" الروسية -
روسيا تطور "كيو آر كود" جديد غير قابل للنسخ -
رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعرض لموقف طريف خلال بث مباشر على "فيسبوك" -
بوتين يدعو مينسك وبروكسل لاتصالات مباشرة -
دفن عشرات المهاجرين المجهولين في مقابر مدينة تركية -
نواب ليبيون يطالبون بمراجعة قانون الانتخابات -
هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟ -
كاميرا RT ترصد أوضاع المهاجرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

Print
محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور كريم شاهين مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الدكتور محمد فرجاني استشاري مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، وكلاء الوزراء، ورؤساء المراكز المستهدفة، ممثلي جهاز التعمير، وأعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح تحظي فيه محافظة المنيا بتطوير 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابع، وتشمل مراكز (أبو قرقاص وملوي والعدوة ومغاغة ودير مواس)، بتكلفة 23 مليار جنيه.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، مشيراً إلى أنه يجري متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانياً، من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على رؤساء المراكز بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مع التواجد على أرض الواقع ميدانياً لتلافي كافة العقبات، وحل جميع المشكلات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل)

السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل)

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

سفير مصر في فرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

سفير مصر في فرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

أول تعليق من انتصار السيسي عقب زيارتها لقرية شما بالمنوفية

أول تعليق من انتصار السيسي عقب زيارتها لقرية شما بالمنوفية