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رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات دورة التخطيط الاستراتيجي ومنهجيته

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رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات دورة التخطيط الاستراتيجي ومنهجيته رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات دورة التخطيط الاستراتيجي ومنهجيته

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افتتح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، الخميس، فعاليات الدورة التدريبية عن التخطيط الاستراتيجي ومنهجيته واعداد الخطة الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة عبدالوهاب مديرة وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، ومديري وحدات التخطيط الاستراتيجي وفريق إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023 -2028، وحاضر في الدورة الدكتور عبدالرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها الأسبق. وقال «سوسة»، إن الخطط الاستراتيجية السابقة لجامعة بنها منذ 2010 وحتى تاريخه كانت طموحة وتم إنجاز الكثير منها على الرغم من التغيرات العالمية مع ظهور جائحة كورونا، مشيرا إلى انه تم الموافقة على البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023- 2028 من قبل مجلس الجامعة لتكون خطة المستقبل، مؤكدا على أن الخطة الجديدة تتسق مع المتغيرات الجديدة وطموحة لكي تساهم في إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها في مصاف الجامعات العالمية.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالخطة الاستراتيجية السابقة والقائمين عليها حيث تعتبر جامعة بنها من أوائل الجامعات التي تم وضع خطتها الاستراتيجية في اطار التحول نحو جامعات رقمية، بالإضافة إلى وضع أهداف التنمية المستدامة في خطتها السابقة، مؤكدا ان خبراتنا تتطور نحو الافضل من اجل وضع خطة متميزة وأكثر دقة.

وأضافت الدكتورة فاطمة عبدالوهاب أن هذه الدورة تأتي في اطار الاستعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة بنها 2023- 2028 وتدريب القائمين على إعدادها وترتكز الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.

المصرى اليوم

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