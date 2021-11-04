ترقيم التوك توك في القناطر الخيرية (صور)

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دشن اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، مبادرة ترقيم التوك توك في مدينة وقرى المركز، لحصر العدد في كل قرية وأيضا العدد الفعلى للمركبات في المدينة.

وقال رئيس المدينة إنه سيتم عمل ترقيم للمدينة بلون محدد وأيضا ترقيم لكل قرية بلون معين أخر بحيث كل قرية لها لون محدد حتى يتم معرفة مكان التوك من رقمه ولونه في حالة حدوث أي حادثة.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم التنبية على جميع قائدى واصحاب التكاتك بالتوجة للوحدة المحليه لوقع رقم علية مجانا وبدون دفع أي رسوم وايضا يقوم قائد التوك توك بالتوقيع على إقرار بالترخيص في إدارة مرور القناطر حيث ان الرقم الذي سيتم وضع على التوك توك لا يعفى من السير في إجراءات الترخيص

وأهاب رئيس مدينة القناطر المواطنين بالتعاون بعدم استقلال التوك توك الغير ملتزم بوضع الارقام وذلك لعمل قاعدة بيانات لأصحاب التوك توك للمحافظه على الامن العام والحاله المرورية.

ترقيم التوك توك فى القناطر

ترقيم التوك توك فى القناطر