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تضبط 1200 قضية خلال 24 ساعة

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التموين تضبط 1200 قضية خلال 24 ساعة تضبط 1200 قضية خلال 24 ساعة

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تمكن رجال مباحث من ضبط (1200 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها

من خلال مواصلة الحملات التموينية لمنطقة شمال ووسط الصعيد بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط لإستهداف الجرائم التموينية بشتى وكان أبرز الضبطيات

ضبط "105 طن "ملح سياحات" معبأ داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" منتج نهائى ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .

المصرى اليوم

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