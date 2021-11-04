الداخلية تُشارك في إحتفالات «اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارة لـ (5) مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية) حيث تم إهدائهم (العصا البيضاء) وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ياتي ذلك إستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية صدى طيب لدى الأطفال وقبولاً وإستحساناً من القائمين على إدارة تلك المدارس، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.