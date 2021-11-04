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ضبط 4.5 كيلو مخدرات بحوزة 24 تاجر مخدرات في شبرا الخيمة وطوخ

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ضبط 4.5 كيلو مخدرات بحوزة 24 تاجر مخدرات في شبرا الخيمة وطوخ ضبط 4.5 كيلو مخدرات بحوزة 24 تاجر مخدرات في شبرا الخيمة وطوخ

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تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة لقيامه بترويج المخدرات على نطاق واسع، حيث تم ضبطه وبحوزته 4،5كيلو مخدرات عبارة عن شادو وبودر وبانجو وهيروين كما عثر بحوزته على سلاح أبيض وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمه تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته 3،5 كيلو جرام لمخدر الشادو و500 جم لمخدر البودر و250 جرام لمخدر البانجو و150 جرام لمخدر الهيروين و2 سلاح أبيض ومبلغ مالىو هاتفى محمول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته.

وفى السياق نفسه، ضبطت أجهزة الأمن 23 تاجر مخدرات خلال حمله امنيه بدائرة مركز شرطة طوخ بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة كما تم ضبط 11 شخصا بحوزتهم اسلحه نارية وبيضاء وضبط 4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم في قضايا متنوعة كما تم تنفيذ 7482 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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