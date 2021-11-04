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«الداخلية» : كشف ملابسات مقتل طالب بكفرالشيخ وضبط مرتكب الواقعة

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«الداخلية» : كشف ملابسات مقتل طالب بكفرالشيخ وضبط مرتكب الواقعة «الداخلية» : كشف ملابسات مقتل طالب بكفرالشيخ وضبط مرتكب الواقعة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ إلى قسم شرطة أول كفرالشيخ بمديرية أمن كفرالشيخ من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص (طالب) وبها جرح ذبحي بالرقبة.
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى و(طالب) حال تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ لتلقي الدروس الخصوصية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المتوفـى بقطعة زجاج فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه حال سيره وزملائه شاهد المجني عليه يتعدى بالضرب على طفل صغير فقام بمحاولة الدفاع عنه، إلا أن المتوفـى حاول التعدي عليه بالضرب وتشاجرا سوياً وقام بالتقاط قطعة زجاج مكسورة من الأرض (بقايا زجاجة مياه غازية) وتعدى بها على المجني عليه فأودى بحياته، أضاف بعدم اشتراك أي من زملائه فـى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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