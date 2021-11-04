إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقرية المحرص في ملوي بالمنيا

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين «أولاد عبدالفتاح»، و«أولاد فهمي» بقرية المحرص بمركز ملوي في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة تطورت إلى، معركة بالشوم والحاجرة بين «أولاد عبدالفتاح»، و«أولاد فهمي» بقرية المحرص بمركز ملوي جنوب المحافظة، بسبب مشادة كلامية.

تسببت المشاجرة في إصابة 3 أشخاص بينهم «محمد، م، ف»، 45 سنة، عامل، من «أولاد عبدالفتاح»، و«عمر، ر، ع»، 47 سنه، جزار، و«فيصل، س، ع،» 60 سنه، جزار، من «أولاد فهمي».

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، تحت تصرف النيابة العامة.