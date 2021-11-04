«شرطة المرور» تضبط 5627 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5627 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية: تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5627) مخالفة مرورية متنوعة.

وأضافت: من بينها المخالفات (1573) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (121) مخالفة السير بدون تراخيص، (20) مخالفة موقف عشوائي، و(26) مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.