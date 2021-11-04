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محطة البحوث الزراعية بالعريش تحدد مواعيد زراعة البرسيم لتغذية الحيوانات

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محطة البحوث الزراعية بالعريش تحدد مواعيد زراعة البرسيم لتغذية الحيوانات محطة البحوث الزراعية بالعريش تحدد مواعيد زراعة البرسيم لتغذية الحيوانات

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حددت محطة البحوث الزراعية بالعريش التابعة لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية مواعيد زراعة البرسيم الذي يعتبر من أهم محاصيل الأعلاف الشتوية لتنتهى خلال الشهر المقبل .

وأكد الدكتور جودة محمد أبوهاشم الباحث الرئيسى والمشرف على تجارب زراعة البرسيم في محطة البحوث الزراعية بالعريش، تحت رعاية الدكتورة هدى امام رئيس قسم بحوث محاصيل العلف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية والدكتور تامر حسن مدير المحطة واشراف حسن عيسى الفهلوى المدير المالى والإدارى للمحطة، أن البرسيم من المحاصيل العلفية الشتوية التي تم تجربة زراعتها تحت ظروف محافظة شمال سيناء، ويتربع على عرش المحاصيل الشتوية في جمهورية العربية، حيث يزرع منه حوالى ٣ ملايين فدان سنويا على مستوى الجمهورية لتنتج حوالى ٦ ملايين طنا من العلف الأخضر الذي يقدم لقطعان الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، بالاضافة لتغذية الدواجن، وتوجه الزيادة منه لتنتج سنويا حوالى ٣٧ ألف طنا من البذور (التقاوى) .

وأشار إلى أن البرسيم المصرى هو محصول بقولى شتوى يزرع أساسا كعلف أخضر، وهو معروف منذ آلاف السنين.. فضلا عن كونه هو المسؤل عن استدامة الأرض وبقائها صالحة للزراعة حتى الآن (كما يقول علماء المحاصيل)، ويعتبر البرسيم من المحاصيل العلفية البقولية المحسنة للتربة، حيث يضيف للتربة الآزوت الجوى.. كما يستعمل كسماد أخضر خاصة في الأراضى الجديدة حيث يتميز بسرعة تحلله وتحويله المواد صالحة للاستفادة كغذاء للنبات، فيضيف للتربة من 45 – 90 كيلو جراما من الآزوت العضوى للتربة بما يعادل 300 – 400 كيلو جراما سماد يحتوى على ١٥٪ آزوت، ويضيف الدبال والمواد العضوية التي تحسن من خواص التربة الضعيفة.. كما يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية التي تقضى على الحشائش مثل الزمير، ويعتبر محصول استزراع الأراضى الهامشية منذ استخدامه في دورة الأرز .

ويعتبر البرسيم محصولا هاما في تغذية نحل العسل، كما يعتبر من المحاصيل المسئولة عن إعادة بناء الحشرات النافعة والمسؤله عن المقاومة البيولوجية للحشرات الضارة .

وأكد على أن أنسب موعد لزراعة البرسيم هو من منتصف سبتمبر حتى نهاية نوفمبر من كل عام، وأنه من المحاصيل العلفية المتميزة بارتفاع القيمة الغذائية والاستساغة العالية من قبل الحيوان.. كما يحتوى على نسب جيدة من الكالسيوم والفسفور، ويعتبر غذاء كاملا للحيوانات لاحتوائه على نسبة عاليه من البروتين وعدد واف من الأحماض الأمينية التي تساعد على ادرار بالاضافة إلى الفيتامينات الهامة ( د، هـ، ك ).. كما يمكن تحويل كمية كبيرة منه إلى دريس لاستخدامه في فصل الصيف حيث تقل الأعلاف في هذه الفترة، ويستخدم التبن في تغذيه قطعان الأغنام والماعز.

وأضاف أن من أصناف البرسيم وحيدة الحشة التي تتميز بعدم نمو البراعم القاعدية الموجودة في منطقة التاج، وبالتالى عند الحش لا تتكون حشات تالية مثل البرسيم الفحل، حيث تتفرغ سيقانه من الثلث العلوى للنباتات.. مما يعطى للبنات شكل الشجيرى، وهو يزرع كمحصول مؤقت قبل زراعة المحاصيل الصيفية مثل القطن والأرز، وهو يمكث في الأرض حوالى ١٠٥ أيام ثم يحش .

أما الطراز متعدد الحشات فيتميز بالقاعدية، حيث تنشط البراعم الموجودة في ابط الأوراق السفلية وتعطى الفروع الجديدة خلال فترات النمو المختلفة، وتشتمل على البرسيم المسقاوى الذي يعطى من 4 – 7 حشات (هلالى، جيزة ٣٦- ١٠- ١٥، سخا ٤، جميزة ١، السرو ١ ) وهذه الأصناف استنبطت عن طريق قسم بحوث محاصيل العلف في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة، والتى عن طريقها تم رفع الإنتاجية من 20 – 25 %.

المصرى اليوم

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