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مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء شهر السماح في تجديد تراخيص السيارات

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مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء شهر السماح في تجديد تراخيص السيارات مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء شهر السماح في تجديد تراخيص السيارات

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيصز

تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.

وشدد مجلس الوزراء على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هي، دون إلغاء أو توقيع أية غرامات على قائدي السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائدي السيارات مهلة لمدة 30 يوماً لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل.

كانت وزارة الداخلية نفت الاسبوع الماضي ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزارة بإلغاء مدة الشهر الممنوحة لتجديد تراخيص السيارات عقب انتهائها.

كما نفت فرض أية غرامة مالية على رخصة السيارة عن كل يوم تأخير عقب انتهاء ترخيصها.

وأكدت الوزارة أن ما تردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.

المصرى اليوم

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