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شاب يفقد بصره بسبب كلب .. تفاصيل صادمة

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شاب يفقد بصره بسبب كلب .. تفاصيل صادمة شاب يفقد بصره بسبب كلب .. تفاصيل صادمة

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أصيب شاب بطلق ناري في العين في مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل بسبب كلب بمنطقة الهرم، استخدم المتهم سلاحا ناريا «فرد خرطوش» أطلق منه عيارا ناريا أصاب المجني عليه في العين، تم نقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة.

تم إخطار مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بمشاجرة بالأسلحة النارية بين شخصين وإصابة أحدهما، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شاب بطلقة في العين اليمنى، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وبين عاطل بسبب الكلاب على إثرها قام المتهم بإطلاق النيران على المجني عليه وإصابته بالعين، تم ضبط المتهم واعترف بالواقعة.

المصرى اليوم

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