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أشاد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال قمة المناخ التي عقدت ببريطانيا، موضحاً أن كلمة الرئيس بمؤتمر المناخ وضعت خارطة لإنقاذ العالم من مخاطر تغير المناخ وركزت على المشروعات القومية التي قامت بها مصر لمواجهة آثار التغير المناخي، المتمثلة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل النظيف، وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف، وأعلن عن الوصول للمشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، و100% بحلول 2030.

وأضاف «قورة» أن البيئة موجودة في قلب عملية التنمية في مصر ومعظم المشروعات خلال 2030 تراعي الأبعاد الخاصة بتغير المناخ، موضحا أن لدينا لأول مرة جناحا مصريا بهذه القمة يعرض به فيلم عن التغير المناخ وإمكانيات مصر، واستضافة مصر للقمة القادمة لتغير المناخ، وكتيبا عما تستطيع أن تقوم به مصر خلال القمة، وما تقوم به لدعم القارة الإفريقية، والرؤية للأجيال القادمة فيما يتعلق بتغير المناخ، وكتيبا عن المشروعات القومية في التكيف، وكتيبا يحوي كلمة الرئيس السيسي.

وتابع «قورة» أن معظم المشاركين بقمة المناخ متحمسون لاستضافة القمة القادمة في مصر، لافتاً إلى أن هناك زخما كبيرا وأملا وطموحات كبيرة لمصر لتوليه رئاسة هذا المؤتمر، مناشداً الإعلام بانتهاز فرصة عقد قمة تغير المناخ المقبلة في مصر لرفع وعي المواطنين بالممارسات الجيدة للاستفادة من القمة للتصدي للتغير المناخي، نظرًا لأهمية مصر والدور الذي تلعبه دوليًا.

وقال «قورة» إن قمة المناخ من أهم المؤتمرات التي تنظر لكوكب الأرض بسبب كارثة التغير المناخي، وتهدف لبحث كيفية تنفيذ اتفاق باريس، ووجود بعض الموضوعات التي تحتاج لحسم في هذه القمة ومن أهمها كيفية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها الخاصة بتمويل الدول النامية المتأثرة.

وتوقع «قورة» أن يستمر الموضوع الخاص بالتمويل للدورة القادمة والدورة بعد القادمة، مشيراً إلى أن الاختلاف الشديد والفجوة الكبيرة من يوم لآخر في التغير المناخي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض، والتى تؤدى لكوارث مثل ذوبان الجليد والذى يترتب عليه ارتفاع منسوب البحار، ويؤدي لغرق المدن التي تطل شواطئها على هذه البحار، مما يترتب عليه تهجير سكانها، وتواجه أزمة في المأكل والمشرب، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لفقدان الكثير من المحاصيل وقد نواجه أزمة أمن غذائي على مستوى العالم، فضلًا عن انتشار الأمراض وسرعة انتقالها وتحورها.

وتابع «قورة» أن كارثة التغير المناخي تحبط جميع مناحي التنمية لأى دولة، وتؤثر بصورة مباشرة على نوعية حياة المواطن، مشدداً على ضرورة أن يهتم الجميع ببذل جهد أكبر للمساهمة في عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأن الدول الكبرى مطالبة بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية لمواجهة تداعيات أزمة التغيرات المناخية.

ووصف «قورة» قمة المناخ التي عقدت في بريطانيا بالقمة المهمة والتغيرات المناخية تم التحذير منها منذ عقود وكانت القمم تعقد وتصدر توصيات لكن لا يتم تطبيقها، موضحا أن مصر حريصة هذه المرة على الحضور ونقل رسائل الدول النامية للدول الكبرى.

وقال «قورة» إن الرئيس السيسي هو أول رئيس في تاريخ مصر يضع قضايا المناخ على رأس أهتمامه ويتعمق في قضايا المناخ بقوة، من خلال مشروعات كبرى، بعدما كان يترك للتقنيين في هذا المجال، وهى مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من محطة بنبان في أسوان والزعفرانة في البحر الأحمر، وكذلك أنشأ أيضًا مشروعات زراعية عملاقة وأهمها الصوب الزراعية وهو مشروع يساهم بشكل رئيسي في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ومشروعات عملاقة للزراعة في محور الضبعة وغرب سيناء، وهو تعويض لما فقدته مصر من تصحر وفقدان أراض زراعية نتيجة التغيرات المناخية أو البناء الجائر، ولم تتلق مصر الدعم الكاف لتمويل هذه المشروعات باعتبارها مشروعات بيئية تساهم في امتصاص الكربون والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون.