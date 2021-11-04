غدًا.. آخر موعد لتلقي طلبات الحصول علي منزل و5 أفدنة بالتجمعات التنموية

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أعلنت محافظة شمال سيناء، أن غدًا الجمعة آخر موعد لتلقي طلبات المواطنين للحصول على منزل و5 أفدنة في التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مصر تدعوا أبنائها للإقامة والتوطين بأرض سيناء الحبيبة داخل تجمعات تنموية«سكني/زراعي»كاملة المرافق والخدمات، بناء على توجيهات القيادة السياسية لما لسيناء من أهمية كبيرة.

أضاف المحافظ، أنه في ظل احتفالات المحافظة بنصر اكتوبر المجيد تم الإعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعدد 17 تجتمع تنموي «سكين /زراعي»، منهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.

أشار المحافظ، إن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، وان الدولة بكافة اجهزتها وعلى رأسها القيادة السياسية لا تألو جهدا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على ارض سيناء الحبيبة والغالية على قلوب كل المصريين.

وافاد المحافظ بأن عملية الطرح بالكامل ستتم اليكرتونيا في ضوء البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للاستثمار والذي شهد مراسم توقيعه رئيس مجلس الوزراء.

أوضح انه تقديرا لدور ابناء ومشايخ وعواقل سيناء الشرفاء، وكذا دور كل شهداء الوطن وكل من خدموا على تلك الأرض الطاهرة من ضباط وضباط صف وجنود تم تخصيص 50% لاهالي سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الاعلان على أن يتم ختصيص نسبة 10 %من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة، بجانب نسبة 50 % لابناء المحافظات الاخري على أن يتم ختصيص نسبة 15 %من تلك النسبة لضباط وضباط صف والجنود المتقاعدين والسابق لهم الخدمة في سيناء اعتبارا من عام 2010 واسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة.

وأضاف اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، بأنه قد تم توقيع برتوكول ثلاثي بين محافظتي شمال وجنوب والهيئة العامة للاستثمار لطرح تلك التجمعات على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة حيث يتم الاطلاع على الشروط والتقدم ورفع الطلبات على ذات الموقع، ولن يلتفت إلى طلبات تقدم خلاف ذلك، حيث يتم فرز الطلبات ومراجعتها وكذا اجراء القرعة اليكرتونيا لضمان الشفافية الكاملة لعملية الطرح واختيار الفائزين، وكذا امكانية تقديم الطلبات ورفع المستندات من المنزل، وكذا تنفيذ سياسة الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتحصيل الالكتروني لكافة المعاملات النقدية.

أشر الخولي، ألي انه حرصا على دعم المواطنين وتسهيل اجراءات التقديم هلذا الطرح فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على انشاء غرفة عمليات لمعاونة المواطنين مع تحديد ارقام تليفونات للتواصل مع الغرفة وكذا تدريب القائمين على عملية استقبال الطلبات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلا عن اتاحة 3 مكاتب مجهزة في مكاتب خدمة المستثمرين بالهيئة للمعاونة في تقديم الطلبات اليكترونيا،، كم تم اتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين بشال وجنوب سيناء بالمراكز اللكترونية بجميع المراكز والمدن التابعة للمحافظتين لمعاونة المواطنين في تقديم الطلبات اليكترونيا.

تابع الخولي، أن المساحة الاجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الاول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الابار العميقة وعدد 1141 مسكن كاملة المرافق والتجهيزات، كما تضمن كل تجمع عدد من المنشأت الخدمية الاساسية «مدرسة تعليم اساسي/مسجد/وحدة صحية /ديوان/ساحة رياضية / مجمع محلات»، بجانب ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق ليصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار، وبالتالي يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الاسر من ابناء سيناء وباقي محافظات الجمهورية على ارض سيناء.

أشار الحولي السي انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية وكذا الأشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء، لافتا إلى تخصيص 5 افدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 م2 قابل للتعلية للأسرة الواحدة، وفي حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل في سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار في عملية الزراعة وفقا للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على عدد5 أفدنه جديدة بذات التجمع.

قال الحولي أن الدولة تحملت 70% من اجمالي التكلفة بجانب ثمن الارض، حيث يتحمل المواطن باقي القيمة وهي مبلغ800 الف جنيه تسدد على مراحل وطرق ميسرة في السداد، بحيث تعطي فرصة للزراعة والانتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقي القيمة )نسبة 10 %دفعة مقدمه + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة10 %قسط ثاني بعد مرور 6سنوات من تاريخ التعاقد، والباقي نسبة 75 %تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنه بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.