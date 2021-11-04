أخبار عاجلة

البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا -
التنمية المحلية: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال العامة بالمحافظات -
رئيس رأس غارب يتفقد مقرات تلقي لقاح كورونا للمواطنين ومركز رعاية الأمومة والطفولة -
محافظ جنوب سيناء يعتمد 11 قرار تصالح في مخالفات البناء لأهالي مدينة أبورديس -
إزالات فورية لـ21 حالة تعوق تطوير منطقة العرب بالغردقة -
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم (جولة 9): برنامج مباريات اليوم الخميس -
المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي -
"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون -
"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب -
بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة سائق في تصادم سيارتين في شبين القناطر

Print
إصابة سائق في تصادم سيارتين في شبين القناطر إصابة سائق في تصادم سيارتين في شبين القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد في تصادم سيارتين سوزوكى «فان» وأخرى نقل على طريق أبوزعبل شبين القناطر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر وتحويلة لمستشفى بنها الجامعى لخطورة حالته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقية إشارة من المستشفى بوصول «م ا ح» 60 سنه سائق مصابا بجرح قطعى في الراس وكسر بالفخذ الأيسر ومدمات متفرقة في أنحاء الجسد وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم تحويلة لمستشفى بنها الجامعي.

تبين أن المصاب تعرض لحادث سير أثناء قيادته سيارته السوزوكي «فان» حيث اصطدمت به سيارة أخرى نقل على طريق شبين القناطر – ابوزعبل ما أسفر عن إصابتة وتم نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شافكي المنيري :«ممدوح عبدالعليم اتظلم وكان بيقولي يكفي إن الناس شايفيني محترم» (فيديو)

شافكي المنيري :«ممدوح عبدالعليم اتظلم وكان بيقولي يكفي إن الناس شايفيني محترم» (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (التفاصيل)

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (التفاصيل)

البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا

البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا

التنمية المحلية: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال العامة بالمحافظات

التنمية المحلية: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال العامة بالمحافظات