إصابة سائق في تصادم سيارتين في شبين القناطر

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أصيب سائق بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد في تصادم سيارتين سوزوكى «فان» وأخرى نقل على طريق أبوزعبل شبين القناطر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر وتحويلة لمستشفى بنها الجامعى لخطورة حالته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقية إشارة من المستشفى بوصول «م ا ح» 60 سنه سائق مصابا بجرح قطعى في الراس وكسر بالفخذ الأيسر ومدمات متفرقة في أنحاء الجسد وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم تحويلة لمستشفى بنها الجامعي.

تبين أن المصاب تعرض لحادث سير أثناء قيادته سيارته السوزوكي «فان» حيث اصطدمت به سيارة أخرى نقل على طريق شبين القناطر – ابوزعبل ما أسفر عن إصابتة وتم نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.