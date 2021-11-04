أخبار عاجلة

البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا -
التنمية المحلية: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال العامة بالمحافظات -
رئيس رأس غارب يتفقد مقرات تلقي لقاح كورونا للمواطنين ومركز رعاية الأمومة والطفولة -
محافظ جنوب سيناء يعتمد 11 قرار تصالح في مخالفات البناء لأهالي مدينة أبورديس -
إزالات فورية لـ21 حالة تعوق تطوير منطقة العرب بالغردقة -
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم (جولة 9): برنامج مباريات اليوم الخميس -
المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي -
"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون -
"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب -
بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقب احتجازها من قبل إيران.. فيتنام: بحارة الناقلة النفطية Southys في صحة جيدة

Print
عقب احتجازها من قبل إيران.. فيتنام: بحارة الناقلة النفطية Southys في صحة جيدة عقب احتجازها من قبل إيران.. فيتنام: بحارة الناقلة النفطية Southys في صحة جيدة
أجرت محادثات مع سفارة طهران في هانوي بغية التحقق من المعلومات وتسوية الحادث

عقب احتجازها من قبل إيران.. فيتنام: بحارة الناقلة النفطية Southys في صحة جيدة

أكدت حكومة فيتنام أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي، وذلك في أول تعليق لها على حادثة الناقلة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفيتنامية، فام ثو هانغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: "أجرت وزارة الخارجية محادثات مع سفارة إيران في هانوي، كما أجرت السفارة الفيتنامية في إيران محادثات مع السلطات الإيرانية؛ بغية التحقق من صحة المعلومات وتسوية الحادث؛ لضمان الأمن والمعاملة الإنسانية للمواطنين الفيتناميين".

وذكرت المتحدثة أن طاقم الناقلة المحتجزة مؤلف من 26 بحاراً، وهم بصحة جيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب

"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب

بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر"

بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر"