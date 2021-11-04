أخبار عاجلة

البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا -
التنمية المحلية: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال العامة بالمحافظات -
رئيس رأس غارب يتفقد مقرات تلقي لقاح كورونا للمواطنين ومركز رعاية الأمومة والطفولة -
محافظ جنوب سيناء يعتمد 11 قرار تصالح في مخالفات البناء لأهالي مدينة أبورديس -
إزالات فورية لـ21 حالة تعوق تطوير منطقة العرب بالغردقة -
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم (جولة 9): برنامج مباريات اليوم الخميس -
المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي -
"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون -
"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب -
بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تعلن عن استدعاء 186 مركبة "شيفروليه" لخلل في التحكم بمضخة الوقود

Print
قالت: قد يؤدي إلى عدم عملها ويزيد من احتمالية توقف المحرك ووقوع الحوادث

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 186 مركبة شيفروليه "Suburban / Tahoe"Yukon XL / Yukon" GMC"2021 بسبب خلل في وحدة التحكم بمضخة الوقود قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية توقف المحرك ووقوع حادث.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بـ"تويتر" أن المركبات شملت 11 من Suburban، و67 مركبة Yukon و24 YukonXL و84 مركبة Tahoe.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa و التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب

"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب

بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر"

بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر"