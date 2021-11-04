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"الإحصاء الخليجي": 83.3 مليون جرعة لقاح بدول التعاون.. والتعافي بالمملكة 98%

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"الإحصاء الخليجي": 83.3 مليون جرعة لقاح بدول التعاون.. والتعافي بالمملكة 98% "الإحصاء الخليجي": 83.3 مليون جرعة لقاح بدول التعاون.. والتعافي بالمملكة 98%
إجمالي الوفيات وصل إلى 19.514 وحالات الإصابة المؤكدة بلغت 2.522.568 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.320.789 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.522.568 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.494.689 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.514 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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