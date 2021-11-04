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إنفوجرافيك.. "الشؤون البلدية والقروية": هذه ضوابط الأماكن المفتوحة

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إنفوجرافيك.. "الشؤون البلدية والقروية": هذه ضوابط الأماكن المفتوحة إنفوجرافيك.. "الشؤون البلدية والقروية": هذه ضوابط الأماكن المفتوحة
قالت: الإجراءات المطبقة في الأماكن المستثناة هي الالتزام بارتداء الكمامة

إنفوجرافيك..

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إنفوجرافيك يوضّح ضوابط العمل بالأماكن المفتوحة وآليات استقبال الزائرين بالأماكن غير المغطاة أو محاطة بحدود، بألا تستضيف أكثر من 500 شخص، في نفس التوقيت، وتكون غير خاضعة لاشتراطات أو ترتيبات الدخول من أي جهة منظمة أو مشرفة.

وتابعت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": يُستثنى من تلك الضوابط الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبرى.

وأضافت أن الإجراءات المطبقة في الأماكن المستثناة هي: الالتزام بارتداء الكمامة، والتحقق عبر تطبيق "توكلنا" من الحالة الصحية لمرتادي الأنشطة، محددةً الأماكن المطبق عليها هذه الاحترازات بأنها: المساجد، وأسواق النفع العام، وأسواق الخضراوات والمواشي، والممرات، والساحات المكشوفة للمجمعات التجارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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