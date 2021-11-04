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«صحة حماس»: 4 وفيات و201 إصابة بفيروس كورونا

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«صحة حماس»: 4 وفيات و201 إصابة بفيروس كورونا «صحة حماس»: 4 وفيات و201 إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1228 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية، حيثث سجلت 4 حالات وفاة و( 201 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 160 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 184455 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 3286 حالة، اجمالي المتعافين 179582 حالة، اجمالي الوفيات 1587 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 92 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 64 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 1082150 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 480393 شخص.

المصرى اليوم

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