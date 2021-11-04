من هو سفير أمريكا الجديد في إسرائيل؟

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وافق الكونجرس الأمريكي يوم الخميس، على تعيين توماس نايدس سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل.

واتيح التصويت على التعيين، بعد سحب الجمهوريين اعتراضهم على تعيين نايدس.

«نايدس» يبلغ من العمر 60 عاماً، شغل منصب نائب وزير الخارجية في إدارة أوباما، وكان المرشح الأوفر حظا لمنصب السفير، ويشغل حاليا نائب رئيس مجلس إدارة «مورجان ستانلي»- شركة الاستثمارات المالية الأمريكية، ولا يمتلك نايدس خلفية كبيرة حول شؤون الشرق الأوسط.

وكان نايدس صرح في سبتمبر الماضي أن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل ولن تسمح لإيران الحصول على سلاح نووي، وفي جلسة الاستماع قبل تعيينه صرح أنه سيعمل بلا كلل ضد جهود حركة مقاطعة إسرائيل BDS، وسيحاول توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية وسيستمر بسياسة واشنطن بالوصول إلى حل الدولتين وقال :«ولا أي شخص يعتقد أنه يمكن تحقيق حل الدولتين خلال الاسابيع القادمة لكن يمكن الاستمرار وخلق طريق للوصول إلى الهدف».

السفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد اردان عبر عن تهانية بالمصادقة على تعيينه وقال :«أتمنى لك النجاح بمنصبك وفترة مثمرة، انا متأكد من انك ستقوي اكثر العلاقة الخاصة بين اسرائيل والولايات المتحدة».