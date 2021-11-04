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تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية والإستراتيجية، وضرورة أن يكون للوزارة موقف حاسم لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة من موجة الغلاء.

وأوضح محسب، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض السلع الأساسية والاستراتيجية مما انعكس على كاهل المواطنين، ولعل آخرها ما سبق وأن أعلنه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار الزيت وهذا الأمر انعكس بصورة كبيرة على أسعار الوجبة الأساسية للفئات البسيطة كذلك ارتفاع أسعار الفول وهو الأمر الذذى يمس الوجبة الأساسية لشريحة عريضة جدا من الشعب المصرى، حيث شهدنا ارتفاع كبير في أسعار ساندوتشات الفول والطعمية.

وتابع عضو مجلس النواب:«ارتفاع أسعار زيت الطعام للمرة الثانية هذا العام، حيث سبق ورفعت الحكومة سعر العبوة من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا في يونيو الماضي، ثم أعلن مرة أخرى عن زيادة سعر العبوة إلى ٢٥ جنيها كما ارتفع أسعار الفول المستورد بنسبة تتراوح بين 10 و12% في الأسواق خلال أسبوع، ولأن مصر تستورد نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مما يجعل الأسعار تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميًا وينعكس هذا على أسعار السلع المقدمة للجمهور».

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين أن يكون لها موقف حاسم وجاد في هذا الملف، سواء من خلال زيادة منافذ بيع السلع والثابتة والمتحركة، والتدخل بشكل عاجل لمنع التلاعب في الأسعار بشكل غير منضبط، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق وحملات التفتيش بصورة دورية لإستعادة التوازن وضبط الأسعار مرة أخرى.