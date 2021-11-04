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أكد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي الأسبق، على صعوبة مواجهة الأحمر أمام الزمالك غدا الجمعة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عادل عبد الرحمن في تصريحات إذاعية : موسيماني مطالب بالعودة لطريقة 4ـ2ـ3ـ1، كما أنه من الصعب أن يعتمد المدير الفني للأهلي على الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني معا، ولن يجازف بهما في أول لقاء قمة.

وأضاف، أ توقع دخول حسين الشحات على حساب لويس ميكيسوني في الجناح الأيمن، في حين سيشارك بيرسي تاو في الجناح الأيسر.

وتابع: أخشى على الأهلي من ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، حيث يعتبر الثنائي من أهم مفاتيح لعب المنافس، وهنا حمدي فتحي مطالب بضرورة التغطية الدفاعية بشكل جيد، كما أرى ضرورة عدم إجراء أي تعديلات في خط دفاع الأهلي، وبقاء الرباعي أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول، ولا أفضل دخول ياسر إبراهيم أو محمد هاني للتشكيلة.