بعد إغلاق باب التقدم فى إنتخابات المصرى .. حلبية و أبوعلى خارج السباق

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أغللق باب الترشح لخوض انتخابات النادي المصري البورسعيدي، المقررة يوم الجمعة 24 ديسمبرالمقبل. وشهدت انتخابات المصري البورسعيدي، مفاجآت مدوية بعدم تقدم رجل الأعمال سمير حلبية رئيس النادي الحالي، بأوراقه، كما أن رجل الأعمال كامل أبو علي لم يتقدم بأوراقه أيضًا.

وتقدم الثنائي معتز مشكاك ومحمد أبو طالب لشغل منصب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، بينما تقدم لمنصب نائب رئيس النادي، محمد إبراهيم سلامة ومرسي سرحان ومحمد المحروقي.

وتقدم لمناصب العضوية فوق السن في اليوم الأخير، طارق غانم وعبده عبد الحليم وصالح رسمي وأحمد الحسيني ومحمد الجمل. فيما تقدم للعضوية تحت السن في المصري البورسعيدي، عبد الرحمن أبو النجا ووليد إبراهيم وأحمد الطحان.