لبحث المشاركة بـ«تليسكوب ريموت».. عميد «هندسة ليفربول» ورئيس تكنولوجيا البحوث بكازان الروسية يزوران «الإسكندرية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور ضياء الجميلي، أستاذ الذكاء الاصطناعى وعميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول ببريطانيا، والدكتورة جميلا مصطفينا، رئيس مركز تكنولوجيا البحوث، بجامعة كازان بروسيا، جامعة الإسكندرية اليوم الخميس، وكان في استقبالهما عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وأشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونفرتيتي ذكى، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته أكد «قنصوة» على حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية الحديثة والمتطورة، موضحاً أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك، وإمكانية مشاركة جامعة الإسكندرية في مشروع «ليفربول تليسكوب ريموت»، لإيجاد حلول لعلاج الأمراض الخطيرة والمستعصية، كما تضمن اللقاء امكانية التبادل الطلابي والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعتين، بغية تطوير منظومة القطاع الطبى من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وخلق تكنولوجيا ذكية بمساعدة الأطباء وهيئة التمريض في العمل لإنجازه بشكل أفضل.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية أنشأت درجات علمية مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية والأوروبية ومن بينها الجامعات الروسية الكبري، مضيفاً أن الجامعة حققت الكثير من الإنجازات في مجال التعليم والبحث العلمي، وأدخلت العديد من التخصصات الجديدة وفق أحدث النظم التعليمية بالخارج في مجاﻻت الذكاء الإصطناعي وريادة الأعمال والطب والهندسة والعلوم، وذلك من خلال اتفاقيات علمية مع جامعات أوروبية وأمريكية لمنح درجات علمية مشتركة سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العليا، أو في مجال البحوث المشتركة في بعض المجاﻻت التطبيقية، مما ساهم في وصول الجامعة إلى مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، كما أكد الدكتور قنصوة أنه جاري دراسة إنشاء تعاون مشترك بين جامعة الإسكندرية و4 جامعات عراقية وهي جامعات الكوفة، والقادسية، والبصرة، وتلعفر.

بدوره أكد الدكتور ضياء الجميلي، أن جامعة الإسكندرية تعد إضافة كبيرة لمشروع «ليفربول تليسكوب ريموت» كونها أفضل الجامعات في الشرق الاوسط، ولديها نخبة كبيرة من العلماء والباحثين في كافة التخصصات العلمية، وستسهم بشكل كبير في تطوير في هذا المشروع العالمي الكبير.

فيما أبدت الدكتورة جميلا مصطفينا، إستعداد جامعة كازان بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، في المجالات الأكاديمية والبحثية المختلفة، ولا سيما مجال الذكاء الإصطناعي وريادة الأعمال، وإجراء بحوث مشتركة في القطاعات الصحية والتمريض والهندسة والطب والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين.