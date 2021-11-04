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نائب بـ«الشيوخ»: تجاوز لمشاكلها الإقتصادية والأمنية لفت انظار العالم

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نائب بـ«الشيوخ»: تجاوز مصر لمشاكلها الإقتصادية والأمنية لفت انظار العالم نائب بـ«الشيوخ»: تجاوز لمشاكلها الإقتصادية والأمنية لفت انظار العالم

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قال النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس حقق طفرة اقتصادية واضحة بشهادة العالم كله، واجراء اصلاحات سياسية ومالية واقتصادية جادة، موضحا ان الرئيس استطاع استعادة الريادة المصرية عالميًا وفي مختلف القضايا.

واشاد النائب بمشاركة الرئيس السيسي في قمة تغير المناخ بجلاسجو، واللقاءات المتعددة والمتفردة التي أجراها على هامش القمة، وفي مقدمتها لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي أشاد بجملة الاصلاحات الواسعة التي تتم في ، والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس السيسي

واوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقدير العالم أجمع للتجربة المصرية، ونجاح مصر في لفت أنظار العالم وتجاوز مشاكلها الاقتصادية والأمنية بسرعة مذهلة، يؤكد أن الوطن حقق الكثير تحت قيادة الرئيس السيسي، واجتاز تحديات متعددة، علاوة على أن مصر وبمنظومة إصلاحية وسياسية وأمنية متفردة استطاعت أن تنجو من شبح الفوضى الذي ضرب بلدانًا عدة.

واختتم النائب بأن الإشادة البريطانية بالتنمية الطموحة في مصر، تقدير عالمي مميز لما يحدث في البلاد من تطور وتنمية وإصلاحات واسعة بشتى المجالات.

المصرى اليوم

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