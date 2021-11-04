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رغم ماأثير قبل أسابيع عن وقوع خلافات بين الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبوالروس منذ مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي الدولي مؤخرا ،تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي دينا الشربيني فيديو جديد تظهر خلاله دينا الشربيني من حفل عقب انتهاء فعاليات الجونة السينمائي، وهي ترقص أمام حسن أبوالروس على أنغام أغنيتهما «فلتت مني» التي طرحاها مؤخرا.

- صورة أرشيفية

وظهرت «دينا» بـ«توب» أبيض قصير وبنطال جينز، لترقص في عفوية وسط تصفيق وحماس أصدقاءهما وحضور الحفل.

وكان الفنان حسن أبوالروس قد لفت الأنظار خلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي الدولي وتصدر التريند من خلال ارتدائه ملابس ملونة ومزركشة بتصميمات غير مألوفة على الريد كاربت، إلى جانب ظهوره المتواصل مع الفنانة دينا الشربيني للترويج لأغنيتهما «فلتت مني»، والتي ظهرا عدة مرات ليرقصاناها على الريد كاربت، أمام الكاميرات، وكانت إحدى هذه المرات بصحبة الفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة، ومع الظهور المتكرر لهما، شهدت الأيام الأخيرة للمهرجان تغيب الثنائي عن الظهور معا، وتجنبت «دينا» الحديث عن الأغنية مجددا، واكتفت بنشر تجاوز الكليب مليون مشاهدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام قبل مايزيد عن أسبوع.

حسن ابو الروس وهنا ودينا - صورة أرشيفية

يذكر أن دينا الشربيني طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة «فلتت مني»، التي شاركها فيه الفنان حسن أبوالروس، وتم تصويره وسط البحر في مدينة الجونة، والتى ظهر الثنائي فيه بشكل مختلف، والأغنية من كلمات حسن أبوالروس، وألحان وتوزيع ديزل.

نشرت الفنانة دينا الشربيني سيلفي جديد مع حسن أبو الروس في طريقها إلي الجونة - صورة أرشيفية

ولفت حضور حسن أبوالروس الأنظار بحضوره مع دينا الشربيني في سيارة مكشوفة منذ وصولهما الجونة وظهرت دينا الشربينى في الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.