بعد إطلاقه رسيما.. خطوات وطرق استخدام جواز السفر الصحي

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بدأت وزارة الصحة والسكان، اعتبارا من الأربعاء، تفعيل تطبيق على الهواتف المحمولة يتم استخدامه في المطارات كبديلاً عن الشهادات الورقية التي تثبت الحصول على لقاح كورونا.

ولكن ماذا نعرف عن التطبيق وطرق استخدامه؟

-التطبيق متاح على الهواتف بنسختين للأندرويد والآيفون.

-التطبيق يوضح إذا كان الشخص قد حصل على اللقاح أم لا، ويكون مزودا بـ«كيو أر كود» وهو ما يسمى بجواز السفر الصحى أو الطبي.

-التطبيق يقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف من خلال حصول المواطن على أي نوع من أنواع اللقاحات، كما أنه صالح للاستخدام داخل وخارج مصر.

- يمكن لأفراد الأسرة جميعا أن يسجلوا بياناتهم من على التطبيق، ولكن لكل شخص بياناته الخاصة.

- في حالة فقدان الهاتف أو حذف التطبيق يمكن تحميله مرة أخرى بنفس البيانات التي تم التسجيل بها لأول مرة.

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طرق استخدام التطبيق الصحي الشامل

سيتوجب على المسافر أن يدخل بياناته على التطبيق .

يقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان:

اللون الأحمر يشير إلى إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا.

اللون الأصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح.

اللون الأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 333840 من ضمنهم 280562 حالة تم شفاؤها، و18832 حالة وفاة.