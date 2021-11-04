«الري»: الإنتهاء من تنفيذ 11 محطة رفع للمياه بعد تعثرها لمدة 26 عامًا

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انتهت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء، من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة، والتي تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (١٢ – ٢٦) سنة، ومنها تنفيذ محطات (رفع الحارس- صرف سهل جنوب الحسينية- بنى حميل- الكيلو (٥٧) بتوشكى- طابيه العبد– قوته- السلسله الجديدة- الغرق السلطانى ١ و٢- بنى صالح- دير السنقورية- تل العمارنة ١ و٢)، والتى تخدم زمامات تصل إلى ٤٧٠ ألف فدان.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في تصريحات صحفية، الخميس إن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة ساهمت في تلبية الإحتياجات المائية لكل القطاعات، ومنها تشغيل وصيانة ٥٨٥ محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة بما يمكن الدولة من تحديث منظومة الري والزراعة المصرية.

وأضاف «عبدالعاطي»، إنه يتبع مصلحة الري 5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز مريوط والوادى وأبوسكين وسيناء وكوم أمبو، وتحتوى على وحدات رفع متنوعة بتصرفات مائية ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين ١٠٠ ك ف أ و٢.٥٠ ميجا فولت أمبير .

وأوضح وزير الري إن هذه المحطات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تتنوع بين محطــات ري وصرف وخلط، حيث تقوم محطات الرى برفع المياه من نهر النيل أو الرياحات أو الترع الرئيسية إلى الترع الفرعية لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية وتوفير المياة اللازمة لمحطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات، مثل محطات السلام ـ والنصر والبستان ووادي الصعايدة ووادي النقرة، وتصل قدرات محطات الرى إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم .

وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن محطات الصرف تقوم برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم تعمل معظمها بصفه دائمه خلال فتره أقصى الإحتياجات، وتقوم محطــات الخلــط برفع مياه الصرف الزراعى لإعادة إستخدامها بعد الخلط بمياه الترع.

ولفت وزير الري إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري تشرف على تشغيل عدد (٥٥) عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب، مشيرا إلى ان محطة «بلانه» تعتبر العائمة أول محطة عائمة تم إقامتها في عام ١٩٣١ لخدمة زمام ١١٠٠ فدان.

جدير بالذكر أن أول محطة ري تم إنشاؤها داخل مصر هي محطة الكريمات عام ١٩٠٢ وكانت تدار بالديزل لخدمة زمام ٢٠٠٠ فدان تقريباً، وأول محطة ري تدار بالكهرباء هي محطة العطف الكهربائية والتى تم إنشاؤها عام ١٩٢٩ لخدمة زمام ١٢٠ ألف فدان.

مشروعات لرفع مياه الري

مشروعات لرفع مياه الري

مشروعات لرفع مياه الري