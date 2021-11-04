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إنتظام حركة السير بهذه الطرق

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إنتظام حركة السير بهذه الطرق إنتظام حركة السير بهذه الطرق

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انتظمت حركة الطرق بشوارع القاهرة والجيزة في معظم المناطق في الفترة الصباحية ومنها:

انتظام حركة السير بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم،

طريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد

كوبري أكتوبر وكورنيش النيل

أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي

المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد

التجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة

التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي

مناطق الجيزة بطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام

المصرى اليوم

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