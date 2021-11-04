ضبط 5 أطنان كراوية مجهولة المصدر في مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية 200 شيكارة كراوية تزن 5 أطنان بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون فواتير وبها تغير بالخواص الطبيعية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث القليوبية يفيد قيام حملة على الأسواق والشوادر لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 شيكارة كراوية زنة الشيكارة الواحد 25 كجم بإجمالى وزن 5 أطنان كراوية بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون فواتير وبها تغير بالخواص الطبيعية بداخل مصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم شرطة العبور وتحرر محضر بالواقعة.