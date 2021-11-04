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مدرب : لو أوقفنا خطورة علي معلول سنفوز علي الأهلي

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مدرب الزمالك : لو أوقفنا خطورة علي معلول سنفوز علي الأهلي مدرب : لو أوقفنا خطورة علي معلول سنفوز علي الأهلي

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يرى أمير عزمي، لاعب ومدرب السابق، أن مصطفى فتحي من الأفضل أن يتم توظيفه في طرف الملعب مع الزمالك عن اللعب كرقم 10.

وأضاف عزمي في تصريحات تليفزيونية :"لو أردت استبدال أوباما الأفضل اللعب بإمام عاشور أو زيزو ولكن مصطفى الأفضل أن يتواجد على الطرف فاللعب بنادي سموحة يختلف عن نادي الزمالك".

وأتم عزمي تصريحاته بقوله:"لابد أن يُنهي الزمالك الكرة من أمام علي معلول مبكرًا وعدم ترك مساحة له ليُرسل عرضيات وقد تكون مباراة القمة مولدًا لبيرسي تاو وقد يظهر كلاعب عادي وأرى أن ميكسوني لاعبًا جيدًا ومحمد شريف أخطر لاعب في الأهلي والسولية لديه أدوارًا مهمة في وسط الملعب".

المصرى اليوم

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