أخبار عاجلة

السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل) -
بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهم بـ5 مليارات دولار في «تسلا» -
"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل -
ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان -
عجوز أسترالي يخلّص نفسه بـ"أعجوبة" من فكي تمساح -
السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا -
استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية -
أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران -
احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق" -
التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بحضور قياداتها.. "صحة الطائف" تنظّم ورشة عمل عن "الارتباط الوظيفي"

Print
لاستعراض دور الموارد البشرية في تحسين أداء الموظف الحكومي

بحضور قياداتها..

نظّمت "صحة الطائف"، صباح اليوم، ورشة عمل عن "الارتباط الوظيفي"، والتي رعاها مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني، بحضور المساعدين ومديري المستشفيات والإدارات التابعة لصحة الطائف.

وشهدت فعاليات ورشة العمل التي عُقِدت بمجمع الملك فيصل الطبي، استعراضًا لدور الموارد البشرية في تحسين أداء الموظف الحكومي، وتقديم عرض عن مشروع الارتباط الوظيفي، بجانب الورشة نقاشات متنوعة حول الارتباط الوظيفي وطرق وآليات قياسه، بالإضافة إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة والمداخلات من قبل المشاركين والحضور.

ويركز الارتباط الوظيفي على مدى ارتباط الموظفين من النواحي الفكرية والسلوكية والعاطفية في الجهات التي يعملون بها، حيث يعتبر ارتباط الموظفين هو صلب العلاقة بين جهة العمل وموظفيها.

ويعتبر الارتباط الوظيفي أحد الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهو بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي اليها باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله.

بحضور قياداتها..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل

"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل

ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان

ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان

عجوز أسترالي يخلّص نفسه بـ"أعجوبة" من فكي تمساح

عجوز أسترالي يخلّص نفسه بـ"أعجوبة" من فكي تمساح

استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية

استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية