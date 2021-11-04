أخبار عاجلة

مكة غير بعيدة وعواصف بتبوك.. "خريطة أمطار اليوم" يرسمها "المسند" -
مجموعة "سليمان الحبيب" تنظم المؤتمر الدولي لأمراض القلب -
تفاصيل أجهزة "هواوي" الجديدة التي تنوي كشفها يوم 17 نوفمبر -
دراسة تكشف النظام الغذائي المسبب لسرطان القولون -
تحديث جوجل لهواتف "بيكسل 6" يجعلها مثار سخرية -
كوريا الجنوبية تسجل 2325 إصابة جديدة بكورونا و909 حالات بمصر -
مؤسّس ويكيليكس يحصل على تصريح بالزواج في السجن.. تعرَّف على خطيبته -
التوقيع على اتفاقيات بين دولة قطر والولايات المتحدة خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين -
تعرَّف على أول عقار روسي ضد كورونا بالحقن الوريدي -
الهند تسجل 11850 إصابة جديدة بفيروس كورونا و555 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

تفاصيل إنقاذ الأمن الوطني لأسرة احتجزها بلطجي في الفيوم وأطلق النار على الشرطة

Print
مواضيع متعلقة
تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان

تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس