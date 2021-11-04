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مصرع شخص في تصادم توك توك بميكروباص بشبرا الخيمة

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مصرع شخص في تصادم توك توك بميكروباص بشبرا الخيمة مصرع شخص في تصادم توك توك بميكروباص بشبرا الخيمة

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لقى شخص مصرعه في تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك يسير عكس الإتجاه بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقية إشارة من المستشفى بوصول شخص مجهول مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه، إثر حادث تصادم.

انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة «أ م ع»، 33 سنة سائق فوجئ بمركبة توك توك تسير عكس الإتجاه فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم به بالمواجهة، ما أدى إلى إصابة مستقل التوك توك وفر قائد التوك توك هاربا عقب الحادث، وقام قائد السيارة بنقل المصاب للمستشفى إلا أنه توفى أثناء إسعافه

وبتفريغ الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد مركبة التوك توك وقائدها ويدعى «م ع م» 31 سنة سائق وتم ضبطه واقرا ان المتوفى يدعى «م ع ع» 47 سنة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.

المصرى اليوم

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