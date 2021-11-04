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لقي مهندس مصرعه، فيما أصيب 13 شخصا في 3 حوادث سير بطرق المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع مهندس، وإصابة 13 شخصا آخرين في 3 حوادث سير بطرق المحافظة، حيث اصطدمت سيارة رقم 8261 ن ا م ملاكي بآخرى رقم 8917 ن ا د «تمناية»، بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار، نتيجة التخطي الخاطئ، مما تسبب في إصابة 8 أشخاص مقيمون جميعا بمركز مطاي .

وتصادم سيارة رقم 1247 ى ب د، ملاكي، بآخري رقم 3142 وس ج، نصف نقل، بالوصلة المؤدية إلى طريق الجيش أمام بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص نتيجة التخطي الخاطئ، مما تسبب الحاث في وفاة مهندس، وإصابة 2 آخرين مقيمون جميعا بمركز القوصية بمحافظة أسيوط .

وتصادم دراجة بخارية رقم 159604 بتروسيكل بدون لوحات، بالطريق المؤدي لقرية دروة بمركز ملوي جنوب المنيا، بسبب السرعة، مما تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، مقيمون جميعا بقرية دروة بمركز ملوي.

تم نقل المصابين، وجثة المهندس إلى، المستشفيات المركزية، والتحفظ على السيارات، تحت تصرف النيابة العامة.