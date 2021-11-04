موسوعة جينيس تمنح «موسم الرياض» شهادتين عالميتين

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، دخول موسم الرياض موسوعة جينيس وحصوله على شهادتين عالميتين، كونه استطاع أن يحطم الأرقام القياسية كأكبر حدث ترفيهي شامل.

وقال آل الشيخ، عبر موقع التدوين تويتر: «امتدادا لتحطيم الأرقام القياسية في موسوعة جينيس في موسم الرياض الماضي، حصل الموسم على أول شهادتين من جينيس في الموسم الحالي».

في وقت سابق، كان تركي آل الشيخ، أعلن عن انطلاق فعاليات موسم الرياضي يوم 20 أكتوبر 2021، وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، حيث من المقرر أن مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.

كما كشف عن إقامة مباراة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيور الأرجنيتني، في كأس ماردونا يوم 25 أكتوبر الجاري. وسيتم أيضًا إقامة أضخم حفل في ألعالم العربي، لتكريم الفن والفنانين «Joy Awards».

وأعلن تركي آل الشيخ، أيضًا في وقت سابق، عن عرض مسرحية سلام مربع للنجم محمد هنيدي، كأولى مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي بتاريخ ٢٦ أكتوبر الجاري.