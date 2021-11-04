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يرى مجدي طلبة، أن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك لن يكون بها مخاطرة لذا يتوقع أن ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأضاف طلبة، في تصريحات تليفزيونية :«الفريقان يؤديان بصورة مُرضية حتى الآن مما يُعطي انطباعًا بأن المباراة ستكون قوية».

وأتم طلبة «القوة الهجومية لنادي الزمالك مستقرة أكثر ولن تكون هناك مفاجئات كبيرة في تشكيل الفريقين وربما يُفاجيء كارتيرون الأهلي باللعب بطريقة 4-4-2 والبدء بالجزيري وعمر بينما أعتقد أن يبدأ الأهلي بمحمد شريف فهو من الهدافين الثقال في الدوري وممكن يدفع ببيرسي تاو على يمين الملعب».