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مجدي طلبة يكشف طريقة لعب في القمة والاعتماد علي ثنائي هجومي

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مجدي طلبة يكشف طريقة لعب الزمالك في القمة والاعتماد علي ثنائي هجومي مجدي طلبة يكشف طريقة لعب في القمة والاعتماد علي ثنائي هجومي

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يرى مجدي طلبة، أن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك لن يكون بها مخاطرة لذا يتوقع أن ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأضاف طلبة، في تصريحات تليفزيونية :«الفريقان يؤديان بصورة مُرضية حتى الآن مما يُعطي انطباعًا بأن المباراة ستكون قوية».

وأتم طلبة «القوة الهجومية لنادي مستقرة أكثر ولن تكون هناك مفاجئات كبيرة في تشكيل الفريقين وربما يُفاجيء كارتيرون الأهلي باللعب بطريقة 4-4-2 والبدء بالجزيري وعمر بينما أعتقد أن يبدأ الأهلي بمحمد شريف فهو من الهدافين الثقال في الدوري وممكن يدفع ببيرسي تاو على يمين الملعب».

المصرى اليوم

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